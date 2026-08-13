Achieve Life Sciences mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Achieve Life Sciences äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,80 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,370 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at