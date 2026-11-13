Achilles: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Achilles hat am 12.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 126,36 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 80,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,30 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,54 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at