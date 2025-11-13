Achilles legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Achilles hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 80,68 JPY, nach 115,23 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 20,54 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,06 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at