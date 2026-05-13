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13.05.2026 06:31:29
Achilles mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Achilles hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 33,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren -156,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 20,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 154,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 30,67 JPY erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,43 Prozent auf 81,80 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 79,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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