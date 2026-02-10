Achilles veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Achilles präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 23,07 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,14 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 21,54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,61 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at