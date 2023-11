Achim Degen wird zum Chief Executive Officer von Colliers Deutschland ernannt 

Anerkannter Branchenexperte mit 34 Jahren Erfahrung

LONDON, Nov. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende Immobiliendienstleistungs- und Investmentmanagementunternehmen Colliers (NASDAQ und TSX: CIGI) gab heute bekannt, dass Achim Degen, derzeitiger Managing Director in München, mit sofortiger Wirkung zum Geschäftsführer und Chief Executive Officer (CEO) von Colliers in Deutschland ernannt wurde und an Davoud Amel-Azizpour, CEO, EMEA, berichtet.



Degen tritt die Nachfolge von Matthias Leube an, ehemals CEO und Head of Capital Markets, Deutschland, der im gegenseitigen Einvernehmen das Unternehmen verlässt, um sich anderen Aufgaben zu widmen.

Mit seiner 34-jährigen Erfahrung bei Colliers in Deutschland ist Degen ein anerkannter Branchenkenner und gilt besonders als Experte für Capital Markets, Bürovermietung und Projektentwicklungsberatung. Zuvor war er bereits von 1999 bis 2022 geschäftsführender Gesellschafter von Colliers International Deutschland und zwischen 2006 und 2017 maßgeblich an der Zusammenführung der ehemaligen Städtegesellschaften und dem Aufbau mehrerer neuer Dienstleistungsbereiche beteiligt.

"Mit seiner beeindruckenden Betriebszugehörigkeit bei Colliers bringt Degen eine tiefe Unternehmenskenntnis, fachliche Expertise und großes Marktverständnis mit. Deutschland ist ein bedeutender Markt für nationale und internationale Unternehmen und Degen wird mit seinen Führungskräften und Experten zusammenarbeiten, um Marktchancen für unsere Kunden und Mitarbeiter zu identifizieren und bestmöglich zu nutzen", sagte Amel-Azizpour.

Mit seinem breiten Erfahrungsschatz in mehreren Geschäftsbereichen wird Degen gemeinsam mit den Teams von Colliers Deutschland die Herausforderungen eines sich verändernden Marktes annehmen und Geschäftschancen erfolgreich mit unseren Kunden nutzen.

"Es ist ein Privileg, die Rolle des CEO für Colliers in Deutschland zu übernehmen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und Kunden. In einem sich stetig wandelnden Marktumfeld werden wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren und unsere Präsenz weiter durch Beratungs- und Dienstleistungsqualität für unsere Kunden steigern. Damit einhergehend verfolgen wir weiter das Ziel Talente an uns zu binden und langfristig für unser Unternehmen zu gewinnen", sagt Degen.

Colliers dankt Leube für seine richtungsweisenden Beiträge zum Unternehmenswachstum und Ausbau des Dienstleistungsportfolios während seiner siebenjährigen Amtszeit und wünscht ihm auf seinem weiteren beruflichen Weg alles Gute.

