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24.11.2026 06:31:29
Achison A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Achison A hat sich am 23.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 602,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,7 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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