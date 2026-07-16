Achison A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Achison A hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 96,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,030 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,03 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Achison A einen Umsatz von 0,82 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at