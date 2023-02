Acht Euro für blauen Haken: Bezahl-Abo Twitter Blue startet in Deutschland

Weiter zum vollständigen Artikel bei "N-TV"

Elon Musk will, dass Twitter endlich Geld verdient. Ein Weg dazu ist ein Bezahlmodell, um den ersehnten blauen Haken im Profil zu erhalten. Beim Start in den USA führt das vor Monaten zu Chaos. In Deutschland verläuft die Einführung bisher ohne Probleme.