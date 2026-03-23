Achterbahn Aktie
WKN: 500740 / ISIN: DE0005007405
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23.03.2026 14:37:00
Achterbahn in Klötzchen-Optik: Freizeitpark erhält Minecraft-Attraktionen
Minecraft gilt als eines der meistverkauften Spiele der Welt. Nun soll es auch Einzug in einen Freizeitpark finden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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