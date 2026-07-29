Millennium HealthCare Aktie
WKN DE: A1JDFE / ISIN: US60040L1098
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29.07.2026 12:24:00
Achtsamkeit: Wie ein Zen-Kloster gestressten Managern hilft
In einem Zen-Kloster im Allgäu suchen Führungskräfte Gelassenheit. Was sie finden, wenn sie mit Meistern meditieren – unser Reporter war dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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