Achyut Healthcare gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Achyut Healthcare veröffentlichte am 27.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,010 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Achyut Healthcare mit einem Umsatz von insgesamt 115,95 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 30,48 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 280,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at