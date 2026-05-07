ACI Worldwide Aktie
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
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07.05.2026 12:24:21
ACI Worldwide Inc. Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - ACI Worldwide Inc. (ACIW) revealed earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $38.31 million, or $0.37 per share. This compares with $58.87 million, or $0.55 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 7.9% to $425.75 million from $394.56 million last year.
ACI Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $38.31 Mln. vs. $58.87 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.55 last year. -Revenue: $425.75 Mln vs. $394.56 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 420 M To $ 440 M Full year revenue guidance: $ 1.89 B To $ 1.92 B
The company expects adjusted EBITDA for the second quarter in the $420 million - $440 million
For the full year 2026, the company now expects adjusted EBITDA of 85 million - $95 million.
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