ACI Worldwide Aktie
WKN DE: A0MXU1 / ISIN: US0044981019
|
26.02.2026 18:24:01
ACI Worldwide Inc. Q4 Profit Retreats
(RTTNews) - ACI Worldwide Inc. (ACIW) announced earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $64.33 million, or $0.62 per share. This compares with $98.55 million, or $0.93 per share, last year.
Excluding items, ACI Worldwide Inc. reported adjusted earnings of $93.4 million or $0.90 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.3% to $481.60 million from $453.03 million last year.
ACI Worldwide Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.33 Mln. vs. $98.55 Mln. last year. -EPS: $0.62 vs. $0.93 last year. -Revenue: $481.60 Mln vs. $453.03 Mln last year.
-Guidance: Next quarter revenue guidance: $ 405 M To $ 415 M
