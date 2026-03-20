Acico Industries Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Acico Industries Company hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Acico Industries Company hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 KWD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 KWD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 26,6 Millionen KWD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Acico Industries Company einen Umsatz von 19,4 Millionen KWD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,010 KWD beziffert, während im Vorjahr -0,020 KWD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Acico Industries Company im vergangenen Geschäftsjahr 80,58 Millionen KWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Acico Industries Company 74,25 Millionen KWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at