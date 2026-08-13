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13.08.2026 06:31:29
Acico Industries Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Acico Industries Company präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 KWD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 KWD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,07 Prozent auf 18,9 Millionen KWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16,8 Millionen KWD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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