Acies Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Acies Acquisition A präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,08 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 58,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at