05.11.2025 06:31:28
Acies Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Acies Acquisition A hat am 03.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Acies Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,07 Prozent auf 57,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
