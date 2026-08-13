Acies Acquisition A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Acies Acquisition A hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,33 Prozent zurück. Hier wurden 55,0 Millionen USD gegenüber 59,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at