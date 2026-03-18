Acies Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Acies Acquisition A hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,26 Prozent auf 55,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 18,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 235,10 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 289,43 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at