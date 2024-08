Aciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret A S: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret A S gab am 19.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,77 TRY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1,83 TRY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 142,2 Millionen TRY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 79,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Aciselsan Acipayam Seluloz Sanayi ve Ticaret A S einen Umsatz von 79,3 Millionen TRY eingefahren.

