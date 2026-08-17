ACKG gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ACKG hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 69,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 68,05 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 24,66 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at