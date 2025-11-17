|
17.11.2025 06:31:29
ACKG stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ACKG lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 10,78 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren -43,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat ACKG 22,51 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 318,41 JPY, nach 214,12 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz lag bei 95,37 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 86,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
