Portfolio im Blick 20.08.2026 03:05:15

Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei

Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei

Diese Veränderungen nahm Bill Ackman, Gründer und Chef von Pershing Square Capital Management, im Portfolio seines in New York ansässigen Hedgefonds im zweiten Quartal 2026 vor.

Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 19,47 Milliarden US-Dollar.

Im zweiten Quartal kamen vier Positionen neu hinzu, mehrere Bestände wurden aufgestockt, die Alphabet-Beteiligung dagegen komplett aufgelöst. Das folgende Ranking sortiert alle zum 30. Juni 2026 gemeldeten Beteiligungen nach ihrem Marktwert.

Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times

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