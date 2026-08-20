|Portfolio im Blick
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20.08.2026 03:05:15
Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
Die US-Börsenaufsicht SEC schreibt vor, dass institutionelle Investoren, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, quartalsweise per 13F-Formular Einblick in ihre Depots geben müssen. Das gilt auch für Bill Ackmans Pershing Square Capital Management. Zum Quartalsende verwaltete der Hedgefonds ein Vermögen von rund 19,47 Milliarden US-Dollar.
Im zweiten Quartal kamen vier Positionen neu hinzu, mehrere Bestände wurden aufgestockt, die Alphabet-Beteiligung dagegen komplett aufgelöst. Das folgende Ranking sortiert alle zum 30. Juni 2026 gemeldeten Beteiligungen nach ihrem Marktwert.
Julia Walter, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
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