Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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13.08.2026 21:45:36
Ackman Looks for Netflix Redemption: Here’s How Much He Could Have Made Holding His 2022 Stake
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
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12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
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10.08.26
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06.08.26
|Netflix-Aktie trotzdem schwächer: Spannung vor anstehendem GTA 6 Trailer (dpa-AFX)
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03.08.26
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Analysen zu Netflix Inc.
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|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
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|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
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|Barclays Capital
|27.01.26
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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