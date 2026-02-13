Acknit Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Acknit Industries lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,83 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Acknit Industries mit einem Umsatz von insgesamt 515,0 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 552,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 6,84 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at