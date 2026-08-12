Acknit Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Acknit Industries hat am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,17 INR. Im Vorjahresviertel hatte Acknit Industries 5,62 INR je Aktie erwirtschaftet.

Acknit Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 620,6 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 552,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at