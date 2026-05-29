Acknit Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Acknit Industries lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 11,89 INR gegenüber 10,40 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 654,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 668,8 Millionen INR ausgewiesen.

Acknit Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 26,92 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 29,59 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,40 Milliarden INR, während im Vorjahr 2,31 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at