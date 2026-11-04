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04.11.2026 06:31:28
ACL Construction öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ACL Construction hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 4,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat ACL Construction mit einem Umsatz von insgesamt 10,36 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,68 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um -41,40 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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