Aclarion mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aclarion präsentierte am 18.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1628,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 100 Prozent auf 0,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 13,610 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7507,350 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 0,08 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 60,0 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Aclarion einen Umsatz von 0,05 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at