Aclarion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aclarion ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aclarion die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aclarion -9,320 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at