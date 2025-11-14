Aclarion: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Aclarion hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aclarion ein EPS von -1356,750 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Aclarion im vergangenen Quartal 0,0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aclarion 0,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at