ACM Research A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ACM Research A äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,23 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 292,9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 215,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at