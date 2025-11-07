ACM Research A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACM Research A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 269,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at