07.11.2025 06:31:29
ACM Research A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ACM Research A hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ACM Research A ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 269,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 204,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
