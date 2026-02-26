ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
|
26.02.2026 14:08:17
ACM Research, Inc. Announces Fall In Q4 Income
(RTTNews) - ACM Research, Inc. (ACMR) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $8.05 million, or $0.11 per share. This compares with $31.08 million, or $0.46 per share, last year.
Excluding items, ACM Research, Inc. reported adjusted earnings of $17.33 million or $0.25 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.4% to $244.43 million from $223.47 million last year.
ACM Research, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $8.05 Mln. vs. $31.08 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.46 last year. -Revenue: $244.43 Mln vs. $223.47 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACM Research Inc Registered Shs -A-
|
25.02.26
|Ausblick: ACM Research A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: ACM Research A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: ACM Research A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25