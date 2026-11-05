ACM Researc a Aktie

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WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097

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05.11.2026 11:24:14

ACM Research, Inc. Bottom Line Retreats In Q3

(RTTNews) - ACM Research, Inc. (ACMR) revealed a profit for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $1.544 million, or $0.02 per share. This compares with $35.89 million, or $0.52 per share, last year.

Excluding items, ACM Research, Inc. reported adjusted earnings of $40.50 million or $0.55 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 36.6% to $367.69 million from $269.16 million last year.

ACM Research, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.544 Mln. vs. $35.89 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.52 last year. -Revenue: $367.69 Mln vs. $269.16 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.24 B To $ 1.28 B

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