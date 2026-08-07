ACM Researc a Aktie
WKN DE: A2H62F / ISIN: US00108J1097
|
07.08.2026 12:56:24
ACM Research Q2 Income Rises From Higher Revenue; Raises FY26 Revenue Guidance; Shares Up
(RTTNews) - On Friday, ACM Research, Inc. (ACMR), a semiconductor manufacturer and supplier, reported higher income for the second quarter due to higher revenue generated. In addition, the company raised its guidance for fiscal 2026.
On the Nasdaq in the pre-market activity, the shares were trading 10.65 percent higher at $87.39, after closing Thursday's trading 1.15 percent down.
Net Income attributable to the company rose to $88.98 million or $1.23 per share from $29.76 million or $0.44 per share in the same quarter last year.
Adjusted net income was $44.52 million or $0.61 per share, while it was $37.32 million or $0.55 per share in the previous year.
Revenue for the period climbed to $292.92 million from $215.37 million in the prior year.
Looking ahead to 2026, the company raised its revenue guidance range to $1.125 billion to $1.175 billion, from the prior range of $1.08 billion to $1.175 billion.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ACM Research Inc Registered Shs -A-
|
06.08.26
|Ausblick: ACM Research A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Erste Schätzungen: ACM Research A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: ACM Research A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
22.04.26
|Erste Schätzungen: ACM Research A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: ACM Research A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: ACM Research A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu ACM Research Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|ACM Research Inc Registered Shs -A-
|72,30
|5,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.