ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,900 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,08 Prozent zurück. Hier wurden 1,64 Milliarden CNY gegenüber 1,64 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,10 CNY gegenüber 2,64 CNY im Vorjahr.

Der Jahresumsatz wurde auf 6,79 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 5,62 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at