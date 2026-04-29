ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,22 CNY gegenüber 0,560 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,31 Prozent auf 1,48 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,578 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 1,58 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at