ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 0,17 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A 1,29 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 2,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,88 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,916 CNY sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 2,42 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at