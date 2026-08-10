ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,24 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,96 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at