ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A hat am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,29 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ACM Research (Shanghai) ,Inc Registered A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,720 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,88 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,11 CNY prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,85 Milliarden CNY umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at