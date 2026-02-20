ACM Corporation Aktie
ISIN: US00088Q1076
ACM Research Stock Up 170% as $7 Million Sale Slashes This Fund's Stake Significantly
On February 17, 2026, Seldon Capital disclosed in an SEC filing that it sold 183,242 shares of ACM Research (NASDAQ:ACMR), an estimated $6.83 million transaction based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Seldon Capital sold 183,242 shares of ACM Research (NASDAQ:ACMR) during the fourth quarter. The estimated value of this sale is $6.83 million, calculated using the average closing price for the period. The fund's quarter-end holding was 10,000 shares, with the position's value decreasing by $7.17 million over the reporting period due to both stock sales and market price changes.ACM Research is a technology company specializing in semiconductor process equipment, with a focus on wet cleaning and plating systems that enable higher yields and advanced chip manufacturing. The company leverages proprietary technologies, such as space alternated phase shift and Tahoe technology, to deliver differentiated solutions for leading-edge wafer fabrication. Its global customer base and innovation-driven approach position it as a key supplier in the competitive semiconductor equipment sector.
