ACM Corporation Aktie

ACM Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US00088Q1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 01:15:30

ACM Research Stock Up 170% as $7 Million Sale Slashes This Fund's Stake Significantly

On February 17, 2026, Seldon Capital disclosed in an SEC filing that it sold 183,242 shares of ACM Research (NASDAQ:ACMR), an estimated $6.83 million transaction based on quarterly average pricing.According to a February 17, 2026, SEC filing, Seldon Capital sold 183,242 shares of ACM Research (NASDAQ:ACMR) during the fourth quarter. The estimated value of this sale is $6.83 million, calculated using the average closing price for the period. The fund’s quarter-end holding was 10,000 shares, with the position’s value decreasing by $7.17 million over the reporting period due to both stock sales and market price changes.ACM Research is a technology company specializing in semiconductor process equipment, with a focus on wet cleaning and plating systems that enable higher yields and advanced chip manufacturing. The company leverages proprietary technologies, such as space alternated phase shift and Tahoe technology, to deliver differentiated solutions for leading-edge wafer fabrication. Its global customer base and innovation-driven approach position it as a key supplier in the competitive semiconductor equipment sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ACM Corporation

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu ACM Corporation

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ACM Research Inc Registered Shs -A- 56,06 1,56% ACM Research Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen