Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
|
25.02.2026 19:06:50
ACM Research’s AI Surge Collides With Export Controls and Chip Spending Cycles
According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 09, 2026, Penn Capital Management Company, LLC established a new position in ACM Research, Inc. (NASDAQ:ACMR) during the fourth quarter of 2025, acquiring 435,843 shares. The position's quarter-end value increased by $17.21 million, reflecting both the purchase and price changes.This new position accounts for 1.37% of Penn Capital's 13F reportable assets under management as of December 31, 2025.Top five holdings after the filing:Continue reading
Analysen zu Surge Holdings Inc Registered Shs
