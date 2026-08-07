ACMAT A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

ACMAT A stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at