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30.03.2026 06:31:29
ACMAT A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ACMAT A veröffentlichte am 27.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 USD, nach -0,260 USD im Vorjahresvergleich.
ACMAT A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,730 USD. Im Vorjahr hatte ACMAT A 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat ACMAT A 3,28 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,20 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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