ACMAT A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

ACMAT A hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 58,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at