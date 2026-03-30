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30.03.2026 06:31:29
ACMAT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ACMAT präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 0,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,730 USD. Im Vorjahr waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,20 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 3,28 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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