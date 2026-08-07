ACMAT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ACMAT hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ACMAT 0,040 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at