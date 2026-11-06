ACMAT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ACMAT hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ACMAT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 58,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD im Vergleich zu 1,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at